В Октябрьском районе Самары ввели карантин по бешенству

В Самаре на проспекте Масленникова выявлен очаг бешенства. Он находится в доме № 45 в девятой квартире.

Источник: Коммерсантъ

В связи с этим территория в радиусе одного км от этого места объявлена неблагополучным пунктов по бешенству. Указ губернатора Вячеслава Федорищева опубликован на портале правовой информации.

В пятницу, 16 января, на территории Октябрьского района объявлен карантин по бешенству. В границах очага заболевания запрещено лечение больных восприимчивых животных и проведение связанных с их перемещением ярмарок, выставок и торгов.

Карантин отменят через 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством, и утилизации его трупа.