Один погиб и трое пострадали в перевернувшейся «Ладе» на трассе под Волгоградом

Смертельное ДТП на трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» произошла в половине двенадцатого утра 15 января 2026 года. Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, на 679 километре дороги на территории Быковского района в кювет улетела «Лада». Обстоятельства случившегося еще выясняются. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, когда вышел на обгон. Ему пришлось уйти на левую обочину, где машину занесло, и она перевернулась.