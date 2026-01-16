Ричмонд
Один погиб и трое пострадали в перевернувшейся «Ладе» на трассе под Волгоградом

Во время обгона легковушка улетела в кювет.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП на трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» произошла в половине двенадцатого утра 15 января 2026 года. Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, на 679 километре дороги на территории Быковского района в кювет улетела «Лада». Обстоятельства случившегося еще выясняются. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, когда вышел на обгон. Ему пришлось уйти на левую обочину, где машину занесло, и она перевернулась.

В аварии погиб пассажир «Лады», еще три человека госпитализированы.