В Уфе и Стерлитамаке подорожает проезд на трамваях и троллейбусах

С февраля плата за проезд в уфимском электротранспорте вырастет.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе, начиная с первого февраля, поездки на трамваях и троллейбусах станут дороже. Соответствующий проект решения разместил для обсуждения Государственный комитет по тарифам Башкирии.

Так, максимальная цена одной поездки при расчете наличными или банковской картой вырастет с 35 до 41 рубля. Для пассажиров, которые используют транспортную карту или специальное мобильное приложение, тариф увеличится с 31 до 34 рублей.

Также затронет повышение льготный «Карточку школьника»: проезд по ней планируют поднять с 18 до 21 рубля. Дороже станет и провоз багажа: одно место обойдется в 24 рубля вместо прежних 22. Напомним, что в последний раз стоимость проезда в уфимском электротранспорте поднималась в июне 2024 года.

Изменения могут коснуться и Стерлитамака. Там для троллейбусов предлагают поднять предельный тариф с 35 до 40 рублей за поездку, а плата за багажное место вырастет с 32 до 36 рублей.

