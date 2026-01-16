Ричмонд
В Москве арестовали мужчину, танцевавшего в вагоне метро в ластах

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Суд назначил 4 суток административного ареста мужчине, который танцевал в экипировке для плавания под громкую музыку в вагоне на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как сообщили в ведомстве, личность нарушителя удалось установить благодаря анализу видео с камер наблюдения в вагоне. Патрульно-постовая служба УВД на Московском метрополитене задержала 33-летнего мужчину на Новгородской улице.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии мужчина, находившийся в метро в экипировке для плавания, под громкую музыку танцевал на платформах станций и в вагоне движущегося поезда, чем грубо нарушал правила пользования Московским метрополитеном», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Правоохранители добавили, что в отношении задержанного полицейские составили административные материалы по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и части 3 статьи 10.9 КоАП города Москвы «Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС». Суд назначил танцору 4 суток административного ареста.

«Погружение под воду и спуск под землю — это разные вещи», — говорится в сообщении официального представителя МВД РФ Ирины Волк, чьи слова приводит пресс-служба столичного главка МВД РФ в своем Telegram-канале.

