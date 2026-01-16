В Москве арестовали мужчину, танцевавшего в вагоне метро в ластах

«На Серпуховско-Тимирязевской линии мужчина, находившийся в метро в экипировке для плавания, под громкую музыку танцевал на платформах станций и в вагоне движущегося поезда, чем грубо нарушал правила пользования Московским метрополитеном», — говорится в сообщении на сайте ведомства.