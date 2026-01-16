Ричмонд
В Челябинской области мужчина прятал 60 свертков с наркотиком в детской коляске

Возбуждено уголовное дело, фигурант в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания.

Свыше 100 свертков с синтетическим наркотиком изъяли полицейские у жителя Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Южноуральске. Известно, что 33-летний злоумышленник работал закладчиком одного из нелегальных интернет-магазинов.

Он распространял запрещенные вещества не только в городе, но и в Увельском и Троицком округах.

«Из салона его автомобиля оперативники изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Еще 45 подобных свертков были извлечены из оборудованных тайников. При проведении обыска по месту жительства в многоквартирном доме 60 свертков нашли в детской коляске», — рассказали в региональном Главке МВД.

Экспертиза части изъятого установила, что в свертках было наркотическое средство синтетического происхождения.

Проводятся мероприятия, направленные на выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.