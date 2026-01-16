Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю трамвая, переехавшей мужчине ногу

В Екатеринбурге осудили водителя трамвая, переехавшей мужчине ногу.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю трамвая, переехавшей мужчине ногу. Напомним, что инцидент произошел 13 сентября 2025 года на остановке «Птичий рынок».

Водитель трамвая № 19 не убедилась, что все пассажиры зашли, и зажала дверьми 85-летнего мужчину, выходившего из вагона. Когда трамвай тронулся, пассажир упал под колеса второго вагона.

— Потерпевшему были причинены серьезные травмы, которые расценены как тяжкий вред здоровью. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, трамваем управляла 44-летняя Наталья, имеющая стаж вождения 12 лет. Инспекторам она объяснила, что не заметила мужчину, который не успел выйти. В суде она полностью признала вину.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Наталью виновной в совершении преступления по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ее приговорили к одному году ограничения свободы. Также суд взыскал с ЕМУП «Гортранс» 1 миллион рублей моральной компенсации в пользу потерпевшего.