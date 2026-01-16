В Екатеринбурге вынесли приговор водителю трамвая, переехавшей мужчине ногу. Напомним, что инцидент произошел 13 сентября 2025 года на остановке «Птичий рынок».
Водитель трамвая № 19 не убедилась, что все пассажиры зашли, и зажала дверьми 85-летнего мужчину, выходившего из вагона. Когда трамвай тронулся, пассажир упал под колеса второго вагона.
— Потерпевшему были причинены серьезные травмы, которые расценены как тяжкий вред здоровью. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, трамваем управляла 44-летняя Наталья, имеющая стаж вождения 12 лет. Инспекторам она объяснила, что не заметила мужчину, который не успел выйти. В суде она полностью признала вину.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Наталью виновной в совершении преступления по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ее приговорили к одному году ограничения свободы. Также суд взыскал с ЕМУП «Гортранс» 1 миллион рублей моральной компенсации в пользу потерпевшего.