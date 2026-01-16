В Новочеркасске медика осудили за липовый диплом и злоупотребление полномочиями

В июне 2025 года в отношении медика завели дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Тогда же выяснились и факты злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следствие по второму обвинению начали в августе.