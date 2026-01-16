В Новочеркасске медика осудили за липовый диплом и злоупотребление полномочиями

В Новочеркасске бывшего руководителя специализированной инфекционной больницы осудили за поддельный диплом и злоупотребление полномочиями при оформлении людей в стационар. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
По данным следствия, мужчина устроился на работу по купленному диплому в июле 2020 года, когда его супруга была главным врачом медучреждения.
В 2025 году трудоустроенный работник возглавил учреждение и начал требовать от подчиненных, чтобы в стационар оформляли не проходивших лечение пациентов. После таких махинаций на счет больницы поступали средства ТФОМС Ростовской области.
В июне 2025 года в отношении медика завели дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Тогда же выяснились и факты злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следствие по второму обвинению начали в августе.
В итоге Новочеркасский городской суд назначил обвиняемому один год и шесть месяцев условно.
