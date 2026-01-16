Ричмонд
Ущерб на 39 млн: в Новосибирске раскрыли схему мошенничества с квартирами умерших

Подделывая документы на квартиры, оставшиеся без наследников, организованная группа в Новосибирске похитила 14 объектов недвижимости.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью и легализации преступных доходов. Деятельность организованной преступной группы нанесла ущерб более 39 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По версии следствия, 63-летний новосибирец в 2019 году создал преступную группу. Используя отработанную схему, злоумышленники искали квартиры, не прошедшие приватизацию, собственники которых умерли, не оставив наследников.

Организатор подделывал документы на право собственности, а его сообщники подыскивали подставных лиц для оформления недвижимости. Таким способом группа завладела правами на 14 квартир в Новосибирске и районе, 12 из которых были перепроданы.

Фигурантам инкриминируют 29 эпизодов преступлений за мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств.

Расследование, проведенное следователями ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области при оперативном сопровождении уголовного розыска, завершено. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

