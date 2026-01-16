Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичку приговорили к 5 годам колонии за пересылку 3 кг наркотиков по почте

Её сообщница ранее уже была осуждена за аналогичное преступление в Рубцовске.

Источник: Аргументы и факты

Омский областной суд вынес приговор 43-летней жительнице города, которую признали виновной в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает прокуратура Омской области.

Установлено, что летом 2024 года женщина приобрела более трёх килограммов растения Гармала, содержащего наркотическое вещество, и отправила его почтой своей знакомой в Алтайский край.

Подсудимая признала свою вину, но заявила, что не знала о запрете оборота этого растения в России. Её сообщница ранее уже была осуждена за аналогичное преступление в Рубцовске. Суд, учтя наличие у женщины малолетнего сына, назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до тех пор, пока ребёнку не исполнится 14 лет. Это решение пока не вступило в законную силу.