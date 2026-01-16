Омичку приговорили к 5 годам колонии за пересылку 3 кг наркотиков по почте

Подсудимая признала свою вину, но заявила, что не знала о запрете оборота этого растения в России. Её сообщница ранее уже была осуждена за аналогичное преступление в Рубцовске. Суд, учтя наличие у женщины малолетнего сына, назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до тех пор, пока ребёнку не исполнится 14 лет. Это решение пока не вступило в законную силу.