Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Свердловской области осудили за гибель сына во сне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Жителя Шалинского района Свердловской области приговорили к исправительным работам за гибель двухмесячного сына, задохнувшегося во сне, сообщила пресс-служба судов региона.

Источник: © РИА Новости

В июле 2025 года отец уложил своего двухмесячного сына на подушку, покормил, после чего лег рядом и уснул, уточняют в инстанции.

«Во время сна младенец опрокинулся и уткнулся лицом в постель, перекрыв дыхательные пути. В результате ребенок задохнулся», — говорится в сообщении.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, свою вину он признал полностью. Шалинский районный суд учел смягчающие обстоятельства, в частности, наличие на его иждивении двух малолетних детей, и назначил ему исправительные работы на полгода с удержанием 5% заработной платы.

В пресс-службе добавили, что ходатайство матери ребенка о прекращении в отношении подсудимого уголовного дела в связи с их примирением суд оставил без удовлетворения. «Примирение с потерпевшей в данном случае не устраняет вред, нанесенный основному объекту преступления — погибшему ребенку», — объяснили в инстанции.