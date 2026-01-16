Жителя Свердловской области осудили за гибель сына во сне

Против мужчины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, свою вину он признал полностью. Шалинский районный суд учел смягчающие обстоятельства, в частности, наличие на его иждивении двух малолетних детей, и назначил ему исправительные работы на полгода с удержанием 5% заработной платы.