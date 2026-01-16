Во Владивостоке обрушился горящий мебельный склад: экстренные службы борются с масштабным пожаром

Вечером 16 января во Владивостоке случилась серьезная чрезвычайная ситуация: на улице Пограничной (дом 15, литер «В») загорелся, а затем обрушился мебельный склад. Об этом сообщает корреспондент «КП», находящийся на месте событий.
Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно спасательной службы в 18:08. Уже через четыре минуты на место прибыли подразделения МЧС России. К этому моменту пламя полностью охватило крышу здания, а в небо поднимался густой черный дым.
Огонь распространялся с пугающей скоростью. По свидетельствам очевидцев, небольшой очаг возгорания за считаные минуты превратился в масштабный пожар, который стремительно поглотил все строение. Под воздействием высокой температуры и интенсивного горения конструкция не выдержала — здание склада обрушилось.
Для ликвидации пожара был введён повышенный второй ранг сложности. В тушении задействованы 39 сотрудников МЧС и 9 единиц специализированной техники.