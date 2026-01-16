13-летнего зацепера поймали на хвосте электрички в Девяткино

На железнодорожной станции в Ленобласти поймали 13-летнего экстремала. Он зацепился за хвост электрички маршрутом Сосново — Петербург на станции Лаврики и доехал до Девяткино, где на него и обратили внимание. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
— Подростку рассказали об основных правилах безопасного поведения на железной дороге, а также напомнили о важности соблюдения осторожности, — рассказали в ведомстве.
Пришлось вызвать и родителей школьника. В отношении одного из них составили административный протокол по первой части статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).
