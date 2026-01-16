Операция на грани возможного: кардиохирурги восстановили разорвавшуюся аорту жительнице Башкирии

Врачам Республиканского кардиологического центра удалось провести сложнейшую операцию по спасению жизни 53-летней жительницы Туймазинского района. Пациентку доставили в медучреждение в экстренном порядке с разрывом грудного отдела аорты, рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, состояние женщины при госпитализации было крайне тяжелым и нестабильным. У нее наблюдались серьезные проблемы с кровообращением, опасно низкое давление, признаки большой кровопотери и начинающийся отказ внутренних органов.
Специалисты центра оперативно подготовили пациентку к хирургическому вмешательству. Команда кардиохирургов выполнила протезирование поврежденного участка аорты. Для этого ей установили специальный сосудистый эндопротез, который полностью изолировал разрыв от кровотока и восстановил нормальную работу главной артерии.
Так как у пациентки было выявлено критическое снижение кровоснабжения почек, хирурги одновременно провели двустороннее стентирование почечных артерий. Эта манипуляция позволила немедленно восстановить приток крови к жизненно важным органам.
