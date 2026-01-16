Ричмонд
Мизулина: Ученица, которая пришла с ножом в школу в Воронеже, вела стрим

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась подробностями инцидента, случившегося в воронежской школе, когда ученица пришла в учебное заведение с ножом.

Источник: Российская газета

По данным Мизулиной, шестиклассница пришла в школу № 19 с холодным оружием, чтобы напугать одноклассников. Она вела прямую трансляцию в соцсетях. При этом на входе она положила нож в сумку, а рамки не сработали.

Учителя вызвали мать девочку, и полиция отвезла их в участок. Пострадавших нет.

Ранее в управлении образования Воронежа «РГ» сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

