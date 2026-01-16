В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных

«На текущий момент в селе Пушкино привито более 50 кошек и более 35 собак», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что наиболее эффективным способом предотвратить заражение является своевременно проведенная профилактическая иммунизация животных.
В пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» также отметили, что случаи бешенства среди диких животных зафиксированы в Ялте и Алуште.
«Просим посетителей заповедника быть предельно осторожными при встрече с лисами и другими дикими животными», — призвали в дирекции.
Ранее незначительное увеличение числа случаев заболевания бешенством диких животных было отмечено в Крыму и Севастополе.
Как рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович, в Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством.