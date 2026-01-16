Ричмонд
В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. В селе Пушкино Алуштинского муниципального округа выявили случай бешенства лисы. Теперь специалисты Ялтинского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра проводят подворовые обходы для вакцинации домашних животных. Об этом сообщили в Госкомитете ветеринарии Крыма.

Источник: Госкомветеринарии РК

«На текущий момент в селе Пушкино привито более 50 кошек и более 35 собак», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что наиболее эффективным способом предотвратить заражение является своевременно проведенная профилактическая иммунизация животных.

В пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» также отметили, что случаи бешенства среди диких животных зафиксированы в Ялте и Алуште.

«Просим посетителей заповедника быть предельно осторожными при встрече с лисами и другими дикими животными», — призвали в дирекции.

Ранее незначительное увеличение числа случаев заболевания бешенством диких животных было отмечено в Крыму и Севастополе.

Как рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович, в Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством.