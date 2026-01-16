В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных

Как рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович, в Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством.