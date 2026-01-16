Двух лебедей с огнестрельными ранениями нашли под Краснодаром

Младшему лебедю, еще в сером оперении, повезло: его нашел мужчина, который незамедлительно вызвал специалистов и транспортировал птицу в клинику. Там у птицы выявили три перелома крыла и провели срочную операцию. Сейчас лебедь находится под наблюдением ветеринарных специалистов. Его состояние стабильное, однако прогноз остается осторожным, поскольку врачи отмечают появление дополнительных проблем со здоровьем из-за полученных травм.