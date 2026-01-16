Ричмонд
Двух лебедей с огнестрельными ранениями нашли под Краснодаром

На Кубани браконьеры ранили двух лебедей, один из них погиб.

Источник: t.me/zhemchujnaya9

Неподалеку от Краснодара обнаружили двух молодых лебедей с огнестрельными ранениями. Один из них погиб на месте, другой получил тяжелые травмы и был доставлен в Центр реабилитации диких животных «Жемчужная» для оказания помощи.

«По нашей информации, птицы путались в браконьерских сетях, и мы подозреваем, что из-за этого по ним открыли огонь», — рассказали в Центре реабилитации.

Младшему лебедю, еще в сером оперении, повезло: его нашел мужчина, который незамедлительно вызвал специалистов и транспортировал птицу в клинику. Там у птицы выявили три перелома крыла и провели срочную операцию. Сейчас лебедь находится под наблюдением ветеринарных специалистов. Его состояние стабильное, однако прогноз остается осторожным, поскольку врачи отмечают появление дополнительных проблем со здоровьем из-за полученных травм.

Мужчина, обнаруживший птицу, передал заявление в полицию. В отношении погибшего лебедя проведут экспертизу, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.