Утерянная банковская карта стоила 40-летнему воронежцу почти два миллиона рублей

Случай с утерянной картой — лишь часть общей картины киберпреступности в регионе. Только за последние сутки, по статистике МВД, в Воронежской области пять человек пострадали от действий дистанционных мошенников, а еще у троих граждан были похищены деньги напрямую с банковских карт. Суммарный ущерб за 24 часа составил около двух миллионов рублей.