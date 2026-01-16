Утерянная банковская карта стоила 40-летнему воронежцу почти два миллиона рублей

В Воронеже 40-летний местный житель стал жертвой крупного хищения после потери банковской карты. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 16 января, неосмотрительность мужчины позволила злоумышленникам получить полный доступ к его финансовым активам и похитить 1 833 198 рублей.
Злоумышленники, по данным ведомства, получили доступ к счету воронежца и с 28 ноября по 6 января неоднократно снимали наличные в банкоматах города.
Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Если личность подозреваемого будет установлена, ему грозит суровое наказание — до 10 лет лишения свободы.
Случай с утерянной картой — лишь часть общей картины киберпреступности в регионе. Только за последние сутки, по статистике МВД, в Воронежской области пять человек пострадали от действий дистанционных мошенников, а еще у троих граждан были похищены деньги напрямую с банковских карт. Суммарный ущерб за 24 часа составил около двух миллионов рублей.
Кстати, ранее 83-летняя жительница Воронежа без раздумий отдала аферисту 140 тысяч рублей, полагая, что спасает свою дочь, якобы попавшую в ДТП.