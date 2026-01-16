В Херсонской области при ударе БПЛА погиб мужчина

«В Раденске Алешкинского округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА на частный дом убит мужчина 1941 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо уточнил, что в Каховке удар беспилотника вызвал пожар на трансформаторной подстанции. Возгорание оперативно ликвидировано. Помимо этого, в Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке произошла серия атак беспилотников. «Повреждены несколько легковых автомобилей, в том числе машина скорой помощи в Новой Збурьевке. К счастью, обошлось без жертв», — добавил губернатор.
