Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Херсонской области при ударе БПЛА погиб мужчина

ГЕНИЧЕСК, 16 января. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Раденске Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«В Раденске Алешкинского округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА на частный дом убит мужчина 1941 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что в Каховке удар беспилотника вызвал пожар на трансформаторной подстанции. Возгорание оперативно ликвидировано. Помимо этого, в Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке произошла серия атак беспилотников. «Повреждены несколько легковых автомобилей, в том числе машина скорой помощи в Новой Збурьевке. К счастью, обошлось без жертв», — добавил губернатор.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше