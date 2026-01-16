Ричмонд
В Израиле при попытке транспортировки разбился военный вертолет

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Вертолет ВВС Израиля разбился при попытке транспортировки из-за разрыва троса в воздухе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

Крушение потерпел многоцелевой вертолет «Яншуф» (ивр. — «Сова», израильская модификация американского UH-60 Black Hawk).

Он совершил вынужденную посадку на открытой местности 13 января из-за погодных условий. В пятницу утром ВВС предприняли попытку эвакуации неисправной машины, прицепив ее к другому вертолету, но при попытке вывоза трос оборвался, «Яншуф» рухнул на землю и разбился.

Как заявили в армии, в результате инцидента никто не пострадал. Командование ВВС Израиля распорядилось создать специальную комиссию для расследования обстоятельств случившегося.