В Израиле при попытке транспортировки разбился военный вертолет

Крушение потерпел многоцелевой вертолет «Яншуф» (ивр. — «Сова», израильская модификация американского UH-60 Black Hawk).
Он совершил вынужденную посадку на открытой местности 13 января из-за погодных условий. В пятницу утром ВВС предприняли попытку эвакуации неисправной машины, прицепив ее к другому вертолету, но при попытке вывоза трос оборвался, «Яншуф» рухнул на землю и разбился.
Как заявили в армии, в результате инцидента никто не пострадал. Командование ВВС Израиля распорядилось создать специальную комиссию для расследования обстоятельств случившегося.