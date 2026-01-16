Ричмонд
ГАИ показала видео ДТП с трамваем, грузовиком и кроссовером в Минске

Жесткое ДТП произошло с трамваем, грузовиком и кроссовером в Минске.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске произошло ДТП с трамваем. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла утром 16 января на улице Долгоброской. Установлено, что 54-летний водитель грузовика «МАН», когда выезжал с прилегающий территории рядом с домом № 17, не пропустил трамвай и врезался в него.

После столкновения с трамваем грузовик по инерции проехал вперед и въехал в кроссовер «Хавейл».

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Однако, как можно понять по фото и видео ГАИ с места происшествия, авария была довольно жесткой — у транспорта серьезные механические повреждения.

Проводится разбирательство.

Тем временем «Минсктранс» заявил о задержках транспорта из-за сильных морозов.

Кроме того, синоптики сказали белорусам подготовиться к крещенским морозам и пояснили, когда потеплеет: «Сибирский антициклон».