В Москве мошенники убедили подростка уйти из дома и украли 13,5 млн рублей

Как только девушка ушла, в квартиру проник 21-летний житель Подмосковья. С помощью болгарки он распилил металлический сейф, забрал оттуда более 13,5 миллиона рублей и скрылся. О случившемся родители узнали только вечером, когда дочь решилась рассказать им о звонках.