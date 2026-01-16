В Москве мошенники убедили подростка уйти из дома и украли 13,5 млн рублей

Столичные полицейские задержали двоих молодых людей, которые по наводке телефонных мошенников обокрали московскую семью на сумму более 13,5 миллиона рублей. Чтобы проникнуть в квартиру, злоумышленники использовали психологическое давление на 16-летнюю дочь потерпевших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления информации столичного ГУ МВД России Владимира Васенина.
Мошенники под видом силовиков запугали девушку уголовным преследованием родителей, и сначала она отдала курьеру полмиллиона рублей. После этого аферисты заставили ее уйти из квартиры и оставить дверь открытой, пообещав «замести следы» и помочь близким.
Как только девушка ушла, в квартиру проник 21-летний житель Подмосковья. С помощью болгарки он распилил металлический сейф, забрал оттуда более 13,5 миллиона рублей и скрылся. О случившемся родители узнали только вечером, когда дочь решилась рассказать им о звонках.
Полицейские задержали двоих исполнителей. Сейф вскрывал 21-летний житель Одинцово, а первую часть денег у девушки забрал 22-летний москвич. Похищенные средства они уже успели передать своим кураторам.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.