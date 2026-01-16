В Севастополе ищут свидетелей ДТП с погибшим пешеходом

Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться очевидцев аварии, произошедшей 12 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.
ДТП, напомним, случилось в 17:32 на 8-м километра трассы «Севастополь — Инкерман». 28-летний водитель Toyota Alphard в темное время суток на неосвещенном участке сбил 46-летнего мужчину на пешеходном переходе.
Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Свидетелей происшествия просят обратиться в Следственное управления УМВД России по телефону:
