В Севастополе ищут свидетелей ДТП с погибшим пешеходом

Госавтоинспекция Севастополя призывает откликнуться свидетелей ДТП, в котором получил смертельные травмы пешеход.

Источник: Госавтоинспекция Севастополя

Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться очевидцев аварии, произошедшей 12 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП, напомним, случилось в 17:32 на 8-м километра трассы «Севастополь — Инкерман». 28-летний водитель Toyota Alphard в темное время суток на неосвещенном участке сбил 46-летнего мужчину на пешеходном переходе.

Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетелей происшествия просят обратиться в Следственное управления УМВД России по телефону: +7 (978) 829−58−99.

Ранее мы писали, что в Севастополе водитель насмерть сбил двух человек при движении задним ходом. Авария произошла вечером 4 октября 2025 года на улице Колхозной в Балаклавском районе. Установлено, что 36-летний водитель BMW ехал задним ходом по грунтовой дороге и не убедился в безопасности маневра.