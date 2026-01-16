В Севастополе ищут свидетелей ДТП с погибшим пешеходом

Ранее мы писали, что в Севастополе водитель насмерть сбил двух человек при движении задним ходом. Авария произошла вечером 4 октября 2025 года на улице Колхозной в Балаклавском районе. Установлено, что 36-летний водитель BMW ехал задним ходом по грунтовой дороге и не убедился в безопасности маневра.