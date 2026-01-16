Ричмонд
Пожар в многоквартирном доме в Кишиневе: Эвакуировали 27 человек, причина — котел отопления

Причиной пожара, по предварительным данным, стала техническая неисправность котла.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 января в столице произошёл пожар в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Романэ, 28. Возгорание началось в отопительном котле, подключённом к газовой сети, сообщает ГИЧС.

На место прибыли пять экипажей пожарных и спасателей. Огонь охватил котёл и имущество в ванной комнате квартиры площадью около 50 м². Пожар был локализован в 07:10 и полностью ликвидирован в 08:05.

Во избежание отравления дымом были эвакуированы 27 жильцов, включая шестерых детей. Пострадавших нет. Причиной пожара, по предварительным данным, стала техническая неисправность котла.