В Уфе 26-тонная цистерна упала с грузовика на легковушку

Сегодня, 16 января, днем, примерно в час дня, в Уфе на улице Пархоменко на легковушку упала цистерна. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, водитель большегрузного автомобиля «Ивеко» с прицепом-тралом допустил падение груза.
Когда машина приближалась к Затонскому кольцу с платформы сорвалась гигантская емкость для газового конденсата массой 26 тонн. Груз упал на легковой автомобиль «Рено Логан», который в этот момент ехал по Затонскому шоссе в сторону улицы Рихарда Зорге.
К счастью, несмотря на масштабы происшествия, в результате обошлось без пострадавших. По факту случившегося уже начата административная проверка. На месте аварии работают инспекторы ГАИ Уфы, которые устанавливают все детали и причины случившегося.