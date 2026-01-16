Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе 26-тонная цистерна упала с грузовика на легковушку

26-тонный груз сорвался с прицепа в Уфе на легковушку.

Источник: ГАИ по Уфе

Сегодня, 16 января, днем, примерно в час дня, в Уфе на улице Пархоменко на легковушку упала цистерна. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, водитель большегрузного автомобиля «Ивеко» с прицепом-тралом допустил падение груза.

Когда машина приближалась к Затонскому кольцу с платформы сорвалась гигантская емкость для газового конденсата массой 26 тонн. Груз упал на легковой автомобиль «Рено Логан», который в этот момент ехал по Затонскому шоссе в сторону улицы Рихарда Зорге.

К счастью, несмотря на масштабы происшествия, в результате обошлось без пострадавших. По факту случившегося уже начата административная проверка. На месте аварии работают инспекторы ГАИ Уфы, которые устанавливают все детали и причины случившегося.