Неизвестные обстреляли автобусы в Дзержинске

Как сообщает программа «Кстати» (16+), неизвестные обстреливают транспорт, курсирующий по маршруту № 401 «Нижний Новгород — Дзержинск», принадлежащий компании ООО «Дзержинск Авто». В результате хулиганских действий уже повреждено более половины всего подвижного состава. Атаки происходят прямо во время движения автобусов, в то время как в салонах находятся пассажиры. К счастью, никто не пострадал. Основной удар пришёлся по стеклам: большинство из них разбито, а на некоторых остались следы от пуль. Известно, что стрельба велась на улицах Циолковского и Терешковой. По словам одного из водителей маршрута, только по счастливой случайности никто не получил ранений.