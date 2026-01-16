Ричмонд
Во Владивостоке локализовали крупный пожар на улице Пограничной: произошло обрушение кровли

Пожар на складе во Владивостоке локализован на площади 280 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке продолжается борьба с серьезным пожаром на улице Пограничной. По данным МЧС России, в 19:40 по местному времени возгорание удалось локализовать на площади около 280 квадратных метров, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В ходе тушения произошло обрушение кровли горящего здания. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных расчетов удалось предотвратить распространение пламени на соседние строения — это стало ключевым достижением на текущем этапе борьбы с огнем.

На месте происшествия работают 39 сотрудников МЧС России. Для ликвидации пожара задействовано 9 единиц специализированной техники. Несмотря на локализацию, тушение продолжается: огнеборцы ведут работу по полной ликвидации очагов возгорания и недопущению повторного распространения пламени.

Обстоятельства и причины возникновения пожара выясняются. На место происшествия выезжал прокурор Фрунзенского района Владивостока Андрей Думчиков.