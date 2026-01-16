Ричмонд
Омичка получила пять лет колонии за посылку с цветами и листьями

Исполнение приговора отсрочили до взросления ее ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Омский областной суд вынес приговор 43-летней омичке. За отправленную ею почтовую посылку с цветами и листьями она получила пять лет колонии.

Подробности необычного дела сообщили в пресс-службе судов Омской области. Все дело в том, что растение, в народе известное как «ведьмина трава», которое подсудимая отправила своей подруге, содержит наркотическое вещество и запрещено к свободному обороту в РФ. А для подруги омичка не пожалела, положила в посылку аж более трех килограмм, что потянуло на особо крупный размер.

В суде женщина пояснила, что не знала о том, что растение запрещено и обладает наркотическими свойствами, а если бы знала, то никогда такого не сделала бы. С учетом ее раскаяния и отсутствия судимостей, Фемида, воспользовавшись возможностями статьи 64 УК РФ, назначила ей более мягкое наказание, чем предусмотрено за незаконную пересылку растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере. Приговор — пять лет колонии общего режима.

Омичка отправится туда по достижении ее сыном 14-летнего возраста.