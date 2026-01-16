Омичка получила пять лет колонии за посылку с цветами и листьями

В суде женщина пояснила, что не знала о том, что растение запрещено и обладает наркотическими свойствами, а если бы знала, то никогда такого не сделала бы. С учетом ее раскаяния и отсутствия судимостей, Фемида, воспользовавшись возможностями статьи 64 УК РФ, назначила ей более мягкое наказание, чем предусмотрено за незаконную пересылку растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере. Приговор — пять лет колонии общего режима.