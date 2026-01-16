Марс и Меркурий встретятся на дневном небе Башкирии

Над Башкирией состоится рандеву двух планет. Меркурий, который известен как самый быстрый бегун в нашей планетной системе, весь январь приближался к двум другим планетам — Марсу и Венере. Они в это время находились рядом с Солнцем и были скрыты в его ярком сиянии.