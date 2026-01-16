Марс и Меркурий встретятся на дневном небе Башкирии

Над Башкирией состоится рандеву двух планет. Меркурий, который известен как самый быстрый бегун в нашей планетной системе, весь январь приближался к двум другим планетам — Марсу и Венере. Они в это время находились рядом с Солнцем и были скрыты в его ярком сиянии.
Наконец, Меркурий настигнет первую из них. 18 января в 7:38 по уфимскому времени произойдет его тесное сближение с Марсом. Самая маленькая планета пройдет всего в одном градусе южнее красной, став третьим небесным телом вблизи нашего светила. К сожалению, это рандеву состоится на дневном небе, и простым наблюдателям с Земли увидеть его будет невозможно.
Далее Меркурий продолжит свое стремительное движение. Уже 21 января он окажется на одной линии с Солнцем, а 29 января сблизится с Венерой. После этого он начнет отдаляться от дневного светила, чтобы к середине февраля появиться в лучах вечерней зари и стать видимым для любителей астрономии.
