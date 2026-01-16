СК: два минчанина помогли обмануть более 200 человек, предоставив свои кошельки

Два 44-летних минчанина помогли мошенникам обмануть свыше 200 человек, предоставив доступ к своим виртуальным «кошелькам». Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Минской области.
Правоохранители установили, что два минчанина осознанно стали звеном в масштабной кибераферe. Сознательно фигуранты предоставляли злоумышленникам свои банковские и игровые счета в качестве «кошельков» для обмена похищенных у белорусов денег. Фактически мужчины помогали воровать деньги у белорусов мошенникам, оставшимся в тени.
— Обвиняемые действовали в тесном сговоре с неустановленной группой кибермошенников, скрывающейся в сети, — рассказали в СК.
Два минчанина осознанно стали «кошельками» для кибермошенников. Фотоиллюстрация: СК.
Сами минчане предпочитали «не замечать» преступлений, руководствуясь лишь жаждой наживы. В итоге с августа 2024-го по март 2025-го аферисты под видом сотрудников интернет-магазинов, мобильных операторов и правоохранителей провели через их кошельки свыше 300 тысяч белорусских рублей. Украденные средства уходили в криптовалюту через «кошелек» в Telegram, что позволяло мошенникам далее скрывать след и уводить деньги в цифровую тень.
Правоохранители выявили 237 эпизодов преступной деятельности и установили свыше 200 потерпевших белорусов.
Фигурантам инкриминируют вымогательство, мошенничество, хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ч.2 ст. 208, ч.4 ст. 209, ч.ч.3,4 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси). На их криптовалюту, деньги и имущество наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества превысила 73 тысячи рублей, в дальнейшем это позволит возместить причиненный их действиями вред.
