СК: два минчанина помогли обмануть более 200 человек, предоставив свои кошельки

Сами минчане предпочитали «не замечать» преступлений, руководствуясь лишь жаждой наживы. В итоге с августа 2024-го по март 2025-го аферисты под видом сотрудников интернет-магазинов, мобильных операторов и правоохранителей провели через их кошельки свыше 300 тысяч белорусских рублей. Украденные средства уходили в криптовалюту через «кошелек» в Telegram, что позволяло мошенникам далее скрывать след и уводить деньги в цифровую тень.