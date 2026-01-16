Ричмонд
В Самарской области женщина не выплатила налог на сумму более 40 млн рублей

Жительница Тольятти задолжала налоговой крупную сумму.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти местная жительница уклонялась от уплаты налогов. В дело вмешались сотрудники прокуратуры Самарской области.

— С 2014 до 2016 года учредитель организации уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость. В декларации она внесла ложные сведения о финансовых операциях с контрагентами. В результате бюджетная система Российской Федерации лишилась налоговых поступлений в размере более 40 миллионов рублей, — отметили в сообщении.

Прокуратура направила иск в Центральный районный суд города, после чего удовлетворил его. Исполнение судебного решения взяли на контроль в надзорном ведомстве.