В Самарской области женщина не выплатила налог на сумму более 40 млн рублей

— С 2014 до 2016 года учредитель организации уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость. В декларации она внесла ложные сведения о финансовых операциях с контрагентами. В результате бюджетная система Российской Федерации лишилась налоговых поступлений в размере более 40 миллионов рублей, — отметили в сообщении.