Суд взыскал с бывших руководителей «Башспирта» почти 56 миллионов рублей

Кировский районный суд Уфы удовлетворил исковые требования торгового дома «Башспирт» к его бывшим руководителям. Решением суда, вынесенным сегодня, 15 января 2026 года, экс-директор Александр Компанченко, бывший генеральный директор Рауф Нугуманов и предприниматель Артур Хазигалеев обязаны совместно выплатить компании около 56 миллионов рублей, сообщает «Ъ-Уфа».
Из этой суммы 33 миллиона рублей составляют возмещение непосредственного ущерба, а 22,8 миллиона — это проценты за незаконное использование чужих денег. Изначально истец просил взыскать около 60 миллионов рублей, включая проценты в размере 26,3 миллиона.
Суд установил, что ущерб возник из-за сделок по продаже недвижимости в 2021—2022 годах. Компании, связанные с Хазигалеевым, приобрели помещения у «Башспирта» за 132,6 миллиона рублей, в то время как их реальная рыночная стоимость составляла 195,6 миллиона. Разница в 63 миллиона и была признана ущербом. Часть этой суммы, а именно 30 миллионов рублей, Артур Хазигалеев успел вернуть компании еще до подачи иска.
Ранее, в марте 2025 года, тот же Кировский районный суд признал всех троих фигурантов виновными в причинении ущерба компании обманным путем. Рауф Нугуманов и Артур Хазигалеев получили условные сроки, а Александр Компанченко был приговорен к 4,5 годам колонии-поселения. В июле Верховный суд Башкирии немного смягчил приговоры для Нугуманова и Хазигалеева, сократив сроки на три месяца.
Однако в конце декабря 2025 года Шестой кассационный суд отменил эти приговоры по ходатайству государственного обвинения и направил уголовное дело обратно в прокуратуру для исправления нарушений.
