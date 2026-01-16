Суд взыскал с бывших руководителей «Башспирта» почти 56 миллионов рублей

Суд установил, что ущерб возник из-за сделок по продаже недвижимости в 2021—2022 годах. Компании, связанные с Хазигалеевым, приобрели помещения у «Башспирта» за 132,6 миллиона рублей, в то время как их реальная рыночная стоимость составляла 195,6 миллиона. Разница в 63 миллиона и была признана ущербом. Часть этой суммы, а именно 30 миллионов рублей, Артур Хазигалеев успел вернуть компании еще до подачи иска.