Семейная трагедия в Молдове: Дочь до смерти избила отца — мужчина скончался в больнице

Возбуждено уголовное дело по факту домашнего насилия, повлёкшего смерть.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия в Хынчештах: сельчанка избила до смерти собственного отца.

Инцидент произошёл 12 января в селе Немцены.

Между 63-летним мужчиной и его 43-летней дочерью вспыхнул конфликт. В порыве ярости сельчанка стала избивать отца твёрдым предметом. Мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии. На следующий день после госпитализации он скончался, пишет pulsmedia.md.

Нападавшая задержана на 72 часа. Известно, что женщина находится на учёте у психиатра.

Возбуждено уголовное дело по факту домашнего насилия, повлёкшего смерть.

