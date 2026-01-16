Семейная трагедия в Молдове: Дочь до смерти избила отца — мужчина скончался в больнице

Трагедия в Хынчештах: сельчанка избила до смерти собственного отца.
Инцидент произошёл 12 января в селе Немцены.
Между 63-летним мужчиной и его 43-летней дочерью вспыхнул конфликт. В порыве ярости сельчанка стала избивать отца твёрдым предметом. Мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии. На следующий день после госпитализации он скончался, пишет pulsmedia.md.
Нападавшая задержана на 72 часа. Известно, что женщина находится на учёте у психиатра.
Возбуждено уголовное дело по факту домашнего насилия, повлёкшего смерть.
