В Нижнем Тагиле вынесли приговор газовщику, по вине которого погиб человек

В ходе рассмотрения дела в суде установлено, что в период с 9:30 до 10:58 30-летний газовщик доменной печи находился в помещении пульта управления № 6 АО «ЕВРАЗ НМТК» вместе с бригадой из четырех человек. Он выполнял пробный пуск установки для подачи газа в смеси с кислородом (УГКС), отдавая команды с пульта управления. В этот момент члены команды находились на площадке УГКС. По их заданию, газовщик должен был осуществить пуск.