В Нижнем Тагиле вынесли приговор газовщику, по вине которого погиб человек

В Нижнем Тагиле вынесли приговор газовщику доменной печи, виновному во взрыве газа на крупном заводе и смерти человека. Напомним, что трагедия произошла 10 сентября 2024 года.
В ходе рассмотрения дела в суде установлено, что в период с 9:30 до 10:58 30-летний газовщик доменной печи находился в помещении пульта управления № 6 АО «ЕВРАЗ НМТК» вместе с бригадой из четырех человек. Он выполнял пробный пуск установки для подачи газа в смеси с кислородом (УГКС), отдавая команды с пульта управления. В этот момент члены команды находились на площадке УГКС. По их заданию, газовщик должен был осуществить пуск.
Не дожидаясь задания и не проверив перед запуском состояние запорной арматуры, он отдал команду на запуск УГКС. Это повлекло нарушение подачи газов, что привело к образованию взрывоопасной смеси и пожару.
— Один из членов бригады получил травмы, в результате которых скончался на месте происшествия, еще один сотрудник получил серьезные термические ожоги, термоингаляционное повреждение дыхательных путей, квалифицированные экспертами как причинившие тяжкий вред его здоровью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Тагилстроевский районный суд признал газовщика виновным в совершении преступления по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека». Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.
Суд заменил виновнику реальный срок на три года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства и на два года запретил работать на опасных производствах.