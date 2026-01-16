Стало известно, кто получает самые большие зарплаты в Башкирии

Как пояснила министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова, среднемесячная зарплата в республике за десять месяцев прошлого года составила более 72 тысяч рублей, что на 10,8% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Помимо добывающей промышленности, высокие доходы сохраняются в сфере информационных технологий и связи (около 99 тысяч рублей), а также в финансовом и страховом секторе (97,6 тысячи рублей).