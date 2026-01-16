Стало известно, кто получает самые большие зарплаты в Башкирии

Самой доходной сферой в Башкирии по итогам 2025 года стала добыча полезных ископаемых. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения республики.
Так, работники горнодобывающей отрасли в среднем получали 107,7 тысячи рублей в месяц. Эта сумма почти в полтора раза превышает средний показатель по региону.
Как пояснила министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова, среднемесячная зарплата в республике за десять месяцев прошлого года составила более 72 тысяч рублей, что на 10,8% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Помимо добывающей промышленности, высокие доходы сохраняются в сфере информационных технологий и связи (около 99 тысяч рублей), а также в финансовом и страховом секторе (97,6 тысячи рублей).
При этом наиболее существенный рост зарплат в прошлом году показали предприятия сферы услуг, включая парикмахерские, салоны красоты и ремонтные мастерские. Здесь доходы выросли на 24,5%. Также заметно увеличилась оплата труда в сельском хозяйстве (20,4%), сфере водоснабжения и утилизации отходов (14,9%) и в гостинично-ресторанном бизнесе (14,6%).
В то же время некоторые отрасли продолжают отставать по уровню доходов. Самые низкие зарплаты зафиксированы в производстве кожаных изделий (в среднем 30,3 тысячи рублей), в полиграфии (45,8 тысячи рублей), лесозаготовках (46,3 тысячи рублей) и мебельном производстве (47,4 тысячи рублей).
Напомним, с начала 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по стране поднялся до 27 093 рублей, а в Башкирии с учетом регионального коэффициента он составляет 31 157 рублей. Для предприятий реального сектора экономики в республике по соглашению с профсоюзами установлена минимальная зарплата на уровне 32 933 рубля. Данное соглашение продлено до конца 2028 года.
