В Екатеринбурге крупный пожар уничтожил ангары со стройматериалами

16 января ночью в Екатеринбурге в районе Полевского тракта произошел крупный пожар. Огнем были охвачены два ангара. Пламя распространялось на площади 320 квадратных метров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
— Повреждена гидроизоляционная продукция, внутренняя и внешняя отделка двух ангаров и бытового помещения. С огнем боролись 35 пожарных на 10 единицах техники, — рассказали в ведомстве.
Как сообщается, в ходе инцидента на промышленной территории никто не пострадал. Пожарным пришлось бороться с огнем в условиях сильных морозов. В 2:20 огонь удалось локализовать. Уже в 3:07 открытое горение было ликвидировано.