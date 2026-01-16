Ричмонд
С директором по капстроительству «Атомстройэкспорта» Михаилом Щербаком проходят следственные действия

Директор капитального строительства «Атомстройэкспорта» оказался в поле зрения правоохранителей. По сообщениям СМИ, управленца могут подозревать в финансировании ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В отношении директора по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт» Михаила Щербака проводятся следственные действия. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс».

В «Росатоме» подтвердили факт следственных мероприятий в отношении топ-менеджера и заявили, что оказывают правоохранительным органам все необходимое содействие. По информации телеграм-канала SHOT, Щербака могут подозревать в финансировании Вооруженных сил Украины.

Как пишет «Интерфакс», до 2007 года Михаил Щербак работал заместителем главы администрации закрытого города Саров, где курировал вопросы архитектуры и градостроительства. В дальнейшем его карьера была сосредоточена на организации строительства АЭС: сначала в нижегородском «Атомэнергопроекте», а затем в АО «Атомстройэкспорт», где он возглавил направление капитального строительства.

Подробности уголовного дела и процессуальный статус Щербака официально пока не уточняются.