С директором по капстроительству «Атомстройэкспорта» Михаилом Щербаком проходят следственные действия

В «Росатоме» подтвердили факт следственных мероприятий в отношении топ-менеджера и заявили, что оказывают правоохранительным органам все необходимое содействие. По информации телеграм-канала SHOT, Щербака могут подозревать в финансировании Вооруженных сил Украины.
Как пишет «Интерфакс», до 2007 года Михаил Щербак работал заместителем главы администрации закрытого города Саров, где курировал вопросы архитектуры и градостроительства. В дальнейшем его карьера была сосредоточена на организации строительства АЭС: сначала в нижегородском «Атомэнергопроекте», а затем в АО «Атомстройэкспорт», где он возглавил направление капитального строительства.
Подробности уголовного дела и процессуальный статус Щербака официально пока не уточняются.