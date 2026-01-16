С директором по капстроительству «Атомстройэкспорта» Михаилом Щербаком проходят следственные действия

Как пишет «Интерфакс», до 2007 года Михаил Щербак работал заместителем главы администрации закрытого города Саров, где курировал вопросы архитектуры и градостроительства. В дальнейшем его карьера была сосредоточена на организации строительства АЭС: сначала в нижегородском «Атомэнергопроекте», а затем в АО «Атомстройэкспорт», где он возглавил направление капитального строительства.