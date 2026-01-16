Симферопольцу может грозить пожизненное заключение за перевозку крупной партии наркотиков

В Крыму полицейские задержали 26-летнего жителя Симферополя. Его обвиняют в перевозке крупной партии наркотиков весом около 3 килограммов. Об этом сообщили в МВД республики.
Мужчину задержали на трассе у Белогорска. Он перевозил 1 кг N-метилэфедрона. Мужчина признался, что откликнулся на вакансию водителя в мессенджере, получил задание перевезти «секретный груз» и следовал инструкциям куратора. В автомобиле у него также был еще один тайник с двумя брикетами наркотиков весом около 2 кг. Вещество отправлено на экспертизу.
Следствием возбуждено уголовное дело. Суд избрал для наркокурьера меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.