Симферопольцу может грозить пожизненное заключение за перевозку крупной партии наркотиков

Крымчанин пытался провезти около трех кг запрещенных веществ.

Источник: МВД Крыма

В Крыму полицейские задержали 26-летнего жителя Симферополя. Его обвиняют в перевозке крупной партии наркотиков весом около 3 килограммов. Об этом сообщили в МВД республики.

Мужчину задержали на трассе у Белогорска. Он перевозил 1 кг N-метилэфедрона. Мужчина признался, что откликнулся на вакансию водителя в мессенджере, получил задание перевезти «секретный груз» и следовал инструкциям куратора. В автомобиле у него также был еще один тайник с двумя брикетами наркотиков весом около 2 кг. Вещество отправлено на экспертизу.

Следствием возбуждено уголовное дело. Суд избрал для наркокурьера меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.