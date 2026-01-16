Ричмонд
В Башкирии мать с сыном погибли в огне из-за сигареты

Пожарные назвали предварительную причину смертельного пожара.

Источник: МЧС РФ

В пресс-службе МЧС по РБ сообщили подробности пожара, произошедшего в жилом доме села Кушнаренково. Напомним, в сгоревшей постройке обнаружили тела 83-летней женщины и ее 62-летнего сына.

По словам соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни, часто выпивал и курил, постоянного места работы не имел. Неосторожность при курении рассматривается как одна из причин возникновения пожара.

В ведомстве отметили, что с начала 2026 года в регионе произошло 180 пожаров, при которых погибло 11 человек, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.