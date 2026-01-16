В Казахстане россиянку осудили за попытку продать свою почку за $50 тыс

«Судом установлено, что в 2024 году гражданка Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, договорилась через мессенджер Telegram о продаже своей почки за $50 тыс. По условиям договоренности трансплантация должна была проводиться на территории города Павлодара», — говорится в сообщении.
В суде отметили, что гражданку РФ признали виновной в покушении на продажу органа живого человека. По данным суда, женщина приехала в Павлодар в 2025 году и получила предоплату в 5 млн тенге ($9,7 тыс.), после чего ее задержали полицейские.
Суд учел, что у женщины есть малолетние дети, а также она провела длительное время под стражей, в результате чего инстанция сочла наказание отбытым. Приговор вступил в законную силу, отметили в пресс-службе.