В Казахстане россиянку осудили за попытку продать свою почку за $50 тыс

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Суд в городе Павлодаре в Казахстане приговорил гражданку России к 10 месяцам колонии за попытку продать свою почку, женщина была освобождена, так как уже фактически отбыла этот срок под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе суда Павлодарской области.