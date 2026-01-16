В ДНР гражданину Белоруссии вынесли заочный приговор за наемничество

Суд установил, что Томашевич прибыл на территорию Украины в марте 2022 года и вступил в «Полк имени Кастуся Калиновского» (признан в РФ террористической организацией). Прошел обучение, был обеспечен оружием и боеприпасами, после чего воевал против ВС РФ до сентября 2023 года. За наемничество получил денежное вознаграждение — более 1,3 млн рублей.