Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии назвали даты проведения Детской фольклориады

Третий детский фольклорный фестиваль пройдет в Башкирии в июне.

Источник: Комсомольская правда

Всероссийская детская фольклориада состоится в Башкирии. Крупный смотр детского народного творчества запланирован на период с 23 по 27 июня 2026 года.

Принять участие в нем смогут юные таланты в возрасте от 10 до 18 лет. Они будут выступать как сольно, так и в составе коллективов, демонстрируя искусство в нескольких направлениях: народное пение, хореография, игра на традиционных инструментах и другие аспекты национальной культуры.

Как сообщили в Республиканском центре народного творчества, подготовка к этому событию, которое пройдет уже в третий раз, активно ведется. На состоявшемся организационном собрании представители ответственных ведомств обсудили все важные детали: этапы подготовки, распределение задач между участниками и комплекс мер, которые обеспечат успех всего мероприятия.

Программа фестиваля не ограничится только конкурсными выступлениями. Для ребят также организуют познавательные мастер-классы и дискуссии с приглашением экспертов, общественных деятелей и представителей власти. Яркими событиями станут торжественные церемонии открытия и закрытия, творческие встречи участников с руководством республики, а также традиционный парад и хоровод дружбы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.