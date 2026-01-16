В Башкирии назвали даты проведения Детской фольклориады

Всероссийская детская фольклориада состоится в Башкирии. Крупный смотр детского народного творчества запланирован на период с 23 по 27 июня 2026 года.
Принять участие в нем смогут юные таланты в возрасте от 10 до 18 лет. Они будут выступать как сольно, так и в составе коллективов, демонстрируя искусство в нескольких направлениях: народное пение, хореография, игра на традиционных инструментах и другие аспекты национальной культуры.
Как сообщили в Республиканском центре народного творчества, подготовка к этому событию, которое пройдет уже в третий раз, активно ведется. На состоявшемся организационном собрании представители ответственных ведомств обсудили все важные детали: этапы подготовки, распределение задач между участниками и комплекс мер, которые обеспечат успех всего мероприятия.
Программа фестиваля не ограничится только конкурсными выступлениями. Для ребят также организуют познавательные мастер-классы и дискуссии с приглашением экспертов, общественных деятелей и представителей власти. Яркими событиями станут торжественные церемонии открытия и закрытия, творческие встречи участников с руководством республики, а также традиционный парад и хоровод дружбы.
