В Финляндии задержали трех немцев, пересекших границу с Россией

«Трое немецких туристов подозреваются в незаконном пересечении государственной границы между Финляндией и Россией в среду… Патруль пограничной охраны Кайнуу поймал туристов на снегоступах недалеко от госграницы», — говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, туристы признались в пересечении границы и заявили, что сделали это из любопытства. По данным вещателя, пограничники поставили российскую сторону в известность о произошедшем.
«Да, они сознательно направились к границе и перешли на российскую сторону», — сообщил капитан погранохраны Юха Ромппайнен, слова которого приводит Yle.
По информации Yle, в четверг пересечь границу с Россией попытался гражданин Финляндии, его также задержали.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.