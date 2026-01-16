Ричмонд
Минский школьник нелегально торговал в интернете и попал на деньги

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Подросток из Минска запустил сайт и Telegram-канал, через которые продавал сувенирную продукцию, сообщило Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Минску.

«Однажды он (подросток — Sputnik) решил, что слишком предприимчив и умен, чтобы просто учиться в школе, и решил затеять “бизнес”», — говорится в сообщении.

Как напомнили в налоговой, подросток может приобрести полную дееспособность с 16 лет при определенных условиях с согласия родителей. Однако юноша занимался продажами и рекламой своего бизнеса без соответствующего оформления.

В итоге он попал в поле зрения оперативных отделов налоговой инспекции. При поддержке подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска налоговики пресекли деятельность молодого человека.

«Нарушитель еще учится в школе и до вчерашнего дня планировал связать жизнь с правоохранительной системой», — отметили в налоговой.

Теперь в банке данных об административных правонарушениях будет запись о том, что юноша привлечен за незаконное предпринимательство. Налоговой удалось установить, что его доход составил 8,1 тыс. рублей. С этой суммы нарушитель должен будет уплатить налог.