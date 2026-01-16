Ричмонд
В Сочи на автобусной остановке умер мужчина

Личность погибшего и причина смерти пока неизвестны.

Источник: Югополис

Трагический инцидент произошел в Сочи утром 16 января возле остановки «Цирк», расположенной в направлении Адлера. Там очевидцы обнаружили человека без признаков жизни.

На место экстренно прибыла «скорая помощь». Врачи провели реанимационные мероприятия, однако они не помогли — мужчина скончался.

Кто он и по какой причине умер, пока не установлено, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Ранее о внезапной смерти мужчины в Краснодаре рассказывал «Югополис»: он скончался за рулем автомобиля во время движения.