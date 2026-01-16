Ричмонд
Mash: полицейские открыли стрельбу по Porsche, таранившему машину ДПС в Подмосковье

В Подмосковье задержан водитель Porsche, таранивший машину ДПС. Для остановки лихача полиции пришлось применить табельное оружие. Было сделано не менее 12 выстрелов, нарушитель задержан.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ГУ МВД

В подмосковной Балашихе сотрудники полиции применили табельное оружие для остановки автомобиля Porsche. Водитель иномарки проигнорировал требования инспекторов и попытался протаранить служебную машину. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инспекторы заметили Porsche с закрытыми номерами, однако водитель не отреагировал на сигнал об остановке и прибавил скорость. Во время преследования он протаранил патрульное авто, нанеся ему серьезные повреждения.

Для принудительной остановки лихача полицейские открыли огонь по колесам. По данным Mash, было произведено не менее 12 выстрелов. В результате Porsche вылетел с дороги в сугроб, после чего водитель был задержан.

Территория оцеплена, на месте работают следователи.