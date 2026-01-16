Отец пытался забить кулаками месячного сына, спящего на руках у матери

Житель Екатеринбурга едва не забил до смерти своего месячного сына. Как стало известно «КП-Екатеринбург», накануне днем 52-летний Александр устроил дебош в квартире гражданской супруги на улице Белореченской. Сначала он попытался ударить 41-летнюю женщину кулаком по голове. Но затем принялся бить спящего у нее на руках малыша.