Отец пытался забить кулаками месячного сына, спящего на руках у матери

Житель Екатеринбурга едва не забил до смерти своего месячного сына. Как стало известно «КП-Екатеринбург», накануне днем 52-летний Александр устроил дебош в квартире гражданской супруги на улице Белореченской. Сначала он попытался ударить 41-летнюю женщину кулаком по голове. Но затем принялся бить спящего у нее на руках малыша.
Грудничка в критическом состоянии доставили в нейрохирургическое отделение Областной детской клинической больницы № 1.
-У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также перелом костей свода черепа и внутримозговая гематома, — рассказал «КП-Екатеринбург» источник в экстренных службах.
Задержать горе-отца не составило труда. Наряд патрульно-постовой службы нашел его по месту жительства в СНТ «Полиграфист». Мужчина не оказал сопротивления и проехал в отдел полиции, где его задержали и составили протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Как оказалось, для Александра это не первые проблемы с законом, в нулевые он был судим за угрозу убийством и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.