Самарского наркодилера приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Для самостоятельного создания незаконных веществ мужчина специально приобрел частный дом с постройками в Елховском районе Самарской области. Там вместе с соучастниками он наладил производство с целью сбыта. Уголовное дело в отношении других членов организованной группы вывели в отдельное производство.