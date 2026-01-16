Самарского наркодилера приговорили к 15 годам колонии строгого режима

В Самаре вынесли приговор 27-летнему местному жителю, признанному виновным в организации производства наркотиков. Мужчина получил 15 лет лишения свободы строгого режима, а его дом, где велось изготовление запрещенных веществ, был конфискован, сообщает прокуратура Самарской области.
«В конце марта 2024 года мужчина был задержан при попытке перевозки наркотиков в другой регион. У него изъяли более 31,4 кг синтетических наркотических средств», — рассказали в пресс-службе.
Для самостоятельного создания незаконных веществ мужчина специально приобрел частный дом с постройками в Елховском районе Самарской области. Там вместе с соучастниками он наладил производство с целью сбыта. Уголовное дело в отношении других членов организованной группы вывели в отдельное производство.