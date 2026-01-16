Ричмонд
«Заставил пасынка держать брата». Житель Жлобина красным перцем пытал сына сожительницы, пока не вмешалась школа

Отчим жестко пытал красным перцем маленького пасынка в Жлобине.

Источник: Комсомольская правда

В Жлобине судили мужчину, пытавшего сына своей сожительницы, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Выяснилось, что мужчина 1988 года рождения заподозрил, что малолетний сын его сожительницы украл у нее кошелек. На допросе, который дома устроил отчим, мальчик сказал, что ничего не воровал.

Тогда жлобинчанин отправил в магазин старшего сына женщины за упаковкой молотого красного острого перца. Когда тот вернулся с перцем, они повалили мальчика на кровать, и пока брат держал руки ребенка, отчим насыпал мальчику красный перец в рот. Потом его отправили в ванну промыть рот. А когда школьник и после этого сказал, что не брал кошелек, его снова схватили. Теперь уже отчим обмакивал пальцы в перец и тер ребенку по глазам, пока брат его удерживал. Но и эта экзекуция ни к чему не привела — мальчик в краже не сознался.

На следующий день в школе учительница обратила внимание на состояние ученика. Директор вызвала милицию.

Суд признал мужчину виновным в истязании несовершеннолетнего и привлечении заведомо несовершеннолетнего в совершение преступления. Его приговорили к двум годам ограничения свободы в исправительное учреждение открытого типа и штрафу более 2500 рублей. Приговор вступил в законную силу.

