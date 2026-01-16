Жительницу Мурманска арестовали за попытку поджога военкомата

Октябрьский районный суд Мурманска заключил под стражу местную жительницу 2007 года рождения, которая пыталась поджечь здание призывного пункта. По данным «Российской газеты» и РИА Новости, обвиняемая действовала под давлением аферистов и считала военкомат «офисом мошенников».
Как сообщает региональное УФСБ, злоумышленники сначала обманом получили у девушки код доступа к ее учетной записи на портале госуслуг. Вслед за этим с мурманчанкой связался лжеследователь. Он заявил, что через ее аккаунт совершены преступления, за которые ей и ее родственникам грозит уголовная ответственность. По требованию аферистов девушка попыталась поджечь здание военного комиссариата самодельной зажигательной смесью, но ее оперативно задержал наряд ППС. Пожара удалось избежать.
Против мурманчанки возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта», которая предусматривает от 10 лет лишения свободы. Суд арестовал ее на два месяца.