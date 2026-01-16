Жительницу Мурманска арестовали за попытку поджога военкомата

Как сообщает региональное УФСБ, злоумышленники сначала обманом получили у девушки код доступа к ее учетной записи на портале госуслуг. Вслед за этим с мурманчанкой связался лжеследователь. Он заявил, что через ее аккаунт совершены преступления, за которые ей и ее родственникам грозит уголовная ответственность. По требованию аферистов девушка попыталась поджечь здание военного комиссариата самодельной зажигательной смесью, но ее оперативно задержал наряд ППС. Пожара удалось избежать.