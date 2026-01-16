В Башкирии сократили число купелей на Крещение

В Башкирии готовятся к празднованию Крещения Господня, которое православные верующие отметят в ночь с 18 на 19 января. По традиции многие жители республики в эту ночь планируют совершить обряд омовения в освященной проруби.
Как сообщили в МЧС по региону, для этого планируется оборудовать 98 специальных мест для купаний. Они будут организованы в 48 муниципальных районах и девяти городах республики. Однако из-за сложившихся погодных условий из первоначального списка пришлось исключить три купели, которые планировались в Мелеузовском районе.
В самой Уфе для горожан подготовят семь мест для окунания. На каждой из таких площадок во время проведения обряда будут нести дежурство спасатели, а также присутствовать священнослужители для проведения необходимых церемоний.
